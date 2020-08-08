قبل الشراء.. قارن بين سيارتي "MG ZS" و"شيري تيجو 3"

يبحث عشاق السيارات دائما، عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسة بين مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي كل عام، المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن"، مقارنة بين سيارتين، هما "إم جي ZS " و"شيرى تيجو 3".

إم جي ZS

تضم السيارة محركاً بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 119، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 10.9 ثانية.

وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 5.8 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة بريطانيا ويجري تجميعها في الصين، وسعرها في السوق المصري يبدأ من 254.990 جنيه جنيه ويصل إلى 287.990 جنيه لأعلى فئة.

شيرى تيجو 3

تضم السيارة محركاً بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 126، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

وبها ناقل سرعة أوتوماتيك CVT، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.7 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة الصين، وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 225.000 جنيه ويصل إلى 239.000 جنيه لأعلى فئة.