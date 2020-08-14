"الأغذية العالمي" يقدم منحة مالية لـ٧ آلاف شخص في 3 محافظات

شكر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برنامج الأغذية العالمي للمنحة المالية التي قدمها البرنامج لنحو 7 آلاف شخص من الأسر الأكثر احتياجا بقرى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط؛ للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، مع آلاء الزهيري مسؤولة العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد شعراوي إمكانية التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي خصوصًا في القرى التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وطالب الوزير بأهمية البدء في القرى التي تقع على نهايات الترع وجعلها قرى نموذجية ومتكاملة زراعيا لزيادة الإنتاج الزراعي وتطبيق أساليب الري الحديث، ودعم صغار المزارعين بتلك القرى بالتعاون مع وزارة الري وصندوق التنمية المحلية؛ لتوفير المعدات اللازمة لذلك.

كما عرض وزير التنمية المحلية إمكانية التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية فيما يخص مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والمساهمة في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا الحرص المستمر على توفير برامج تدريبية لكل الكوادر المحلية بما يساعد على تطوير أداءها ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت آلاء الزهيرى إلى وجود مشروعات للبرنامج في 60 قرية بـ5 محافظات في الصعيد وهي أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط، تقوم خلالها بدعم المزارعين لتوحيد الحيازات للأراضي الزراعية الصغيرة، والتي ساهمت في زيادة الإنتاج من المحاصيل للمزارعين، وحل بعض المشاكل والتحديات التي كانت تواجههم وهو ما يتم التنسيق فيه مع وزارتي الري والموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي.