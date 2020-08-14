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محمود مسلم

روسيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى جنيف غدا

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أ ش أ
12:28 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
طيران روسي

طيران روسي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" أنها ستستأنف رحلاتها المنتظمة من موسكو إلى جنيف اعتبارًا من الغد الموافق 15 أغسطس.

وذكرت الشركة، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية اعتبارًا من 15 أغسطس في إطار برنامج مخفض بحيث يُسمح برحلة جوية واحدة في الأسبوع وتكون في أيام السبت، وقد يتغير تواتر الرحلات مع استئناف الرحلات الدولية.

وقال وزير النقل الروسي يفجيني ديتريخ: "إن سلطات الطيران الروسية تتفاوض مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية".

كانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارًا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وجرى تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو الماضي حتى أوائل أغسطس الجاري.

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