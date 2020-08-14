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محمود مسلم

قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
11:58 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، قطع المياه عن 3 مناطق غربي المدينة، بدءا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة، وذلك بسبب كسر بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أنه سيجرى قطع المياه عن مناطق "الدخيلة، العجمي، الكيلو 21"، لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في خط قطر 12 بوصة أمام محطة الدخيلة، ما يتطلب قطع المياه عن تلك المناطق حتى تنتهي أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.

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