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تفاصيل احتراق سيارتين BMW على طريق الإسكندرية: السبب "تيل الفرامل"

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طلعت الصناديلي
06:52 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020
احتراق سيارة بي أم دابليو الفئة الأولي

احتراق سيارة بي أم دابليو الفئة الأولي

في حادثة وقعت على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، اندلعت النيران في سيارتين ملاكي "زيرو" تحمل العلامة التجارية BMW، أثناء شحنها أعلى سيارة نقل إلى أحد المعارض.

وقال محمد هريدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة BMW في مصر "المجموعة البافارية"، إن السبب وراء الحادث كان "تيل فرامل" السيارة النقل حيث اندلعت فيه النيران ولم يلاحظ السائق الحريق، فتمدد إلى آخر سيارتين بي إم دبليو الفئة الأولى واللتين احترقتا بالكامل.

وأشار إلى أن السيارات التي كان يتم نقلها أعلى السيارة النقل والتي من ضمنها السيارتين المحترقتين، مؤمَّن عليها.

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