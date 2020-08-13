السجيني يطالب محافظة الإسكندرية بإدارة شاطئ النخيل

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محافظة الإسكندرية بتولي مسؤولية تطوير شاطئ النخيل، بعد زيادة حالات الغرقى من المصطافين خلال الفترة الأخيرة.

وقال "السجيني" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة آليات لحل المشكلات التي يواجهها شاطئ النخيل، إن هذا الشاطئ يحتاج إلى عناية شديدة، بحيث تتولى محافظة الإسكندرية وضع المصدات داخل المياه.

وأهاب "السجيني" بقاطني جمعية 6 أكتوبر والتي يتبعها شاطئ النخيل أن يتوافقوا على انتخاب مجلس جديد ليتحقق التعاون بين المجلس الجديد والمحافظة والمستثمر الجديد الذي سيتولى إدارة الشاطي، وقال: "من المصلحة العامة طرح هذا الشاطئ للاستثمار".

وشدد "السجيني" على أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير برلماني سيرسم خارطة طريق لتحديد مصير للتعامل مع هذا الأمر وذلك لأعمال السلطات الرقابية، ووجه الشكر لقاطني سكان جمعية 6 أكتوبر، والذين حضروا الاجتماع، لافتًا إلى أن اللجنة ملتزمة بتوجيه المستندات التي تقدم بها سكان جمعية 6 أكتوبر للجنة البرلمانية حول الفساد المستشري داخل الجمعية، للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.