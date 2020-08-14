باسل مصاب بضمور في العضلات وحاصل على 99.7% في الثانوية: لديه روح مقاتل

تحدى المرض وتفوق على نفسه وحصل على 99.7% في امتحانات الثانوية العامة، ليثبت أنه رغم إصابته بضمور في العضلات وتواجده على كرسي متحرك، إلا أنه استطاع أن ينجح بتفوق ويدخل بين صفوف المتفوقين.

باسل أمجد أنور، طالب ثانوية عامة شعبة علمي رياضة، الطالب بمدرسة سيدي جابر الدائري، مصاب بضمور في العضلات في أطرافه الأربعة ويجلس على كرسي متحرك، ولكنه تحدى المرض وحصل على مجموع عال في الثانوية العامة ليحقق أمنيته الوحيدة وهى للالتحاق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ويصبح مهندس كمبيوتر.

وكرمت الدكتورة إيمان شرف، مدير إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، الطالب باسل أمجد، بعد تفوقه وتحديه المرض، مؤكدة أنه نموذجا من نماذج النجاح والصبر، بعد أن تغلب على المرض وتفوق من أجل تحقيق أحلامه.

وأضافت "شرف"، أن الطالب بالرغم من مرضه إلا أن لديه روح مقاتل حيث تفوق ليحقق حلمه ليصبح مهندس كمبيوتر .

وأشارت إلى أن هناك نماذج تتغلب على المعوقات وتتحدى الأمراض وتصل إلى أهدافها، لذلك لابد أن يتحلى جميع الطلاب بالعزيمة والإرادة والتأكد بأن طريق النجاح لا يحتاج إلا للصبر والتحدي.

وأكدت أن والد ووالدة الطالب هما أساس هذا النجاح، حيث كانا معه في كل خطوات النجاح من أجل تحقيق أحلامه ونجاحه في العملية التعليمية والالتحاق بالثانوية العامة ومن ثم التفوق والحصول على مجموع عال ثم الالتحاق بالكلية التي يحلم بها.