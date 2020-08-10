"تعليم وسط الإسكندرية" يقدم للناخبين خدمة الاستعلام عن مقر لجانهم

دعت الدكتورة إيمان شرف، مدير إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، اليوم، الجميع من أولياء أمور ومعلمين وإداريين بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.

وقالت شرف، في بيان نشر على صفحة الإدارة بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "انزل شارك خليك ايجابى صوتك أمانة.. مستقبلك بين أيديك"، مؤكدةً أن الإدارة تتبنى حملة لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة الوطنية وصناعة مستقبل أبناءنا.

وأكدت أنها توفر للناخبين الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال رابط على صفحة الإدارة للتسهيل عليهم، وتشجيعهم للنزول والمشاركة.