تعليم الإسكندرية: الطالبة محاربة السرطان لا وجود لها وبياناتها خاطئة

قالت الدكتورة إيمان شرف، مدير إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، إنّ بيانات الطالبة أميرة أحمد، التي تسمى بطالبة محاربة السرطان، ليس لها وجود داخل الإدارة أو المدرسة التي كانت موجودة في شهادتها.

وأضافت شرف، لـ"الوطن"، أنّه جرى الكشف عن البيانات واسم الطالبة، إضافة لسؤال مديرة المدرسة والأخصائية الاجتماعية عن الطالبة ليس لها وجود داخل كشوف طالبات المدرسة، ولا يوجد مدرسة تدعي مدرسة نبوية موسى التجريبية داخل إدارة المنتزه التعليمية، وفقا لما ذكرت الشهادة التي تم نشرها.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أنّه جرى البحث عن أكونت الفتاة الذي نشر المعلومات، وتبيّن أنّها بيانات مفبركة خاصة مع عدم وجود رقم الجلوس، إضافة لكتابة البيانات بشكل مغلوط أظهرت الفبركة.

وتابع أنّ الفتاة ليس لها وجود بين طالبات الثانوية العامة في الإسكندرية، والمعلومات كلها مفبركة محاولة للفرقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت فتاة تدعي أميرة احمد على فيس بوك، وأكدت أنّها طالبة بالثانوية العامة وتعاني من السرطان، وخاضت الامتحانات والنجاح بمجموع 99% نشرت صورة فيها اسم المدرسة واسم الإدارة دون رقم الجلوس، وتبيّن أنّ المدرسة في إدارة غير الإدارة المنشورة، ما أكد وجود بيانات مغلوطة.