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محمود مسلم

ضبط شخص لاستغلاله الأطفال فى التسول واستجداء المارة بالجيزة

كتب:

الوطن
12:12 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
المتهمين

المتهمين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالتعدى على حقوق الأطفال والأحداث وإستغلالهم فى أعمال التسول.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام أحد الأشخاص (عاطل – له معلومات جنائية) بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول والإستيلاء على متحصلاتهم بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبرفقته (3 أطفال)، وبسؤالهم قرروا بقيام المتهم المذكور بإستغلالهم فى أعمال التسول والإستيلاء عل متحصلاتهم لإنفاقها فى شراء المواد المخدرة، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وفى سياق متصل أمكن ضبط (9 أشخاص) بذات المنطقة حال قيامهم بأعمال التسول "بصور فردية" من بينهم (ثلاثة أشخاص – لهم معلومات جنائية).  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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