"راغب": 104 حوادث وقعت بواسطة الإخوان بعد ساعتين من فض اعتصام رابعة

قال الدكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأمنية، إن جماعة الإخوان، تحولت منذ تأسيسها من جماعة خيرية تقدم خدمات خيرية ورياضية، إلى محاولتها التواجد في المشهد السياسي بعد عام 1928، إذ إن لديها جناحًا لعمليات الاغتيالات وأعمال العنف، وجناحًا آخر دعوي ويقدم الخدمات.

وأضاف "راغب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه لأول مرة يرى العالم العربي العنف الذي تقوم به جماعة الإخوان، بالأصالة عن نفسها، خاصة ما بعد فض اعتصام رابعة، إذ وقعت 104 حوادث في خلال ساعتين بمعدل حادثة كل 3 دقائق، استهدفوا من خلالها الكنائس، وأقسام شرطة ومؤسسات بالدولة وقطع طرق.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان، تجري 3 عمليات رئيسية، وهي عملية إجراء حواضن لتنظيمات أخرى، تعني بالعنف المسلح مثل "التكفير والهجرة" و"الجماعة الإسلامية"، مؤكدًا أن تلك الجماعات خرجت من بطن جماعة الإخوان، العنف بالأصل إخوان مسلمون ولكن لا يبدو كذلك بالشكل الظاهري.