مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 لكليات البنين والبنات

حالة من التوتر والقلق يعيشها طلاب الثانوية الأزهرية لعام 2020، بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، أمس، حيث يترقب طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020، وخصوصًا بعد إعلان وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، خلال مؤتمر اعتماد النتيجة، أن النسبة العامة للنجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، حيث بلغت النسبة 67.66%.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لمتابعيها، مؤشرات تنسيق كليات الأزهر، بعرض تنسيق الكليات الخاصة بالعام الماضي كنموذج استرشادي لتنسيق الثانوية الأزهرية 2020، كالتالي:

ارتفاع النسبة المئوية العامة للنجاح

وأوضح وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس أن نسبة النجاح هذا العام تخطت العام الماضي بارتفاع ملحوظ، حيث إن نسبة النجاح العام الماضي كانت 49.98%، بينما وصلت نسبة النجاح في عام 2020/2019 إلى 67.66%.

واستطرد وكيل الأزهر في حديثه خلال مؤتمر الإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة قائلًا: إن نسبة النجاح هذا العام وخصوصًا في الظروف الاستثنائية التي نمر بها من تفشي فيروس كورونا المستجد، أثبتت أن طلاب الأزهر قادرون على تخطي المصاعب، وتحدي الظروف بإصرارهم على التفوق.

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر

شهد تنسيق الثانوية الأزهرية في العام الماضي انخفاضًا في نسب القبول بكليات البنات لجامعة الأزهر مقارنة بعام 2018، بنسبة مئوية تقدر بنحو 1%، في مقابل ارتفاع في درجات الحد الأدنى للقبول بكليات البنين هذا العام مقارنة بالعام الماضي، والتي جاءت كالتالي:

كليات البنات بجامعة الأزهر

سجل تنسيق كليات البنات في العام الماضي انخفاضًا في الحد الأدني للقبول بالكليات، كالتالي:

- كلية الطب بنات بالقاهرة: وصل الحد الأدني بكلية طب القاهرة إلى 628 درجة بنسبة 96.61%.

- كلية طب بنات بدمياط: وصل الحد الأدنى بكلية طب دمياط إلى 625 درجة بنسبة 96.15%.

- كلية طب بنات أسيوط: وصل الحد الأدنى بكلية طب أسيوط إلى 622 درجة بنسبة 95.69%.

- كلية طب أسنان بنات القاهرة: وصل الحد الأدنى بكلية طب أسنان القاهرة إلى 623 درجة بنسبة 95.84%.

- كلية صيدلة بنات القاهرة: وصل الحد الأدنى بكلية صيدلة بنات القاهرة إلى 619 درجة بنسبة 95.23%.

- كلية الهندسة بنات القاهرة: وصل الحد الأدنى بكلية هندسة بنات القاهرة إلى 606 درجة بنسبة 93.23%.

كليات البنين بجامعة الأزهر

سجل تنسيق كليات البنين العام الماضي ارتفاعًا، على عكس كليات البنات، وجاء كالتالي:

- كلية طب بنين القاهرة: وصل الحد الأدنى بكلية طب بنين القاهرة إلى 621 درجة.

- كلية طب الأسنان بنين القاهرة: وصل الحد الأدنى بكلية طب أسنان بنين إلى 615 درجة.

- كلية صيدلة بنين القاهرة: وصل الحد الأدنى بكلية طب الأسنان بنين إلى 619 درجة.