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أول الثانوية الأزهرية: استفدت من أزمة كورونا بسبب تخفيف المناهج

كتب:

محمد عزالدين
11:37 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020
عبد الله وليد

عبد الله وليد

قال عبدالله وليد الحاصل على المركز الأول بالثانوية الأزهرية في العلوم الإسلامية، إنه كان يتوقع وينوي أن يكون ضمن الأوائل الخمس على مستوى الجمهورية، لكنه لم يكن يخطط أن يحصل على المركز الأول حتى لا يتأثر مستواه الدراسي سلبًا.

وأضاف وليد، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e: "شعرت بصدمة إيجابية، واستغرقت 5 دقائق كاملة لاستيعاب المفاجأة".

وتابع بأنه لم يكن يتخيل أبي ما حققت من نجاح، إلا عندما بدأ الناس في تهنئتنا عندما علمت بالخبر، وأنوي الالتحاق بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الألمانية".

وتابع بأن أزمة فيروس كورونا أعطته ميزة، حيث جرى تخفيف المناهج، ومن ثم فإنه تمكن من مراجعة دروسه بشكل أفضل.

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