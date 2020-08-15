اليوم.. الأعلى للجامعات يناقش الأعداد المقرر قبولها بالكليات 2020

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لمناقشة استعدادت تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المقرر انطلاقها 22 أغسطس الجاري، ومناقشة الأعداد المقررة للقبول بالكليات للعام الجامعي 2020-2021، سواء كانت بالزيادة أو الثبوت على معدلات الاعداد المقبولة بالعام الماضي.

ومن ناحية آخرى، أعلن السيد عطا المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنَّ عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 106 آلاف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد "2020– 2021"، مشيراً إلى أنَ موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مبينا أنّ الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.