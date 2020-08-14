المشرف على التنسيق: يحق لطلاب الدور الثاني التقدم لاختبارات القدرات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، أنه يحق لطلاب الدور الثاني، من حاملي شهادات الثانوية العامة وما يعادلها، التقدم للتسجيل لاختبارات القدرات بالكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات.

وأوضح المشرف على قطاع التنسيق، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 103 آلاف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي 2020– 2021، مشيراً إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مبينا أنّ الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.