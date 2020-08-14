إضافة 7 كليات جديدة لتنسيق 2020 أبرزها "إعلام وذكاء اصطناعي"

كشف السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إضافة 7 كليات جديدة إلى قائمة الكليات التي سيتم إتاحتها أمام طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لطلاب المراحل الثلاثة، المقرر انطلاقها بدءًا من 22 أغسطس الجاري .

وأوضح "عطا"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الكليات الجديدة هي :" كلية الإعلام بجامعة المنوفية، وكلية طب الأسنان بجامعة السويس، وكلية الطب البيطري جامعة العريش، وكلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، وكلية الحاسبات جامعة جنوب الوادي، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة السادات، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مطروح".

وقال المشرف العام على التنسيق إنه تقرر رفع رسوم سحب ملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لـ600 جنيه لكل طالب بدلاً من 500 جنيه العام الماضي، موضحًا أن الملف يشمل الدليل الخاص بالكليات والإرشادات وطابع التنسيق والأوراق المطلوبة للتقدم للكليات بالجامعات المصرية.

وأوضح "عطا" أنه من المقرر فتح سحب الملفات لطلاب الشهادت العربية والأجنبية بعد انطلاق أعمال مكتب التنسيق للجامعات بأسبوع، بالمقر الجديد بمكتب تنسيق جامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن الأوراق المطلوب إحضارها من قبَل الطلاب تتمثل في أصل شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات، وأصل شهادة الميلاد.