نادين نجيم تطمئن جمهورها من داخل المستشفى: "بشكر ربي كل ثانية"

حرصت الفنانة نادين نجيم، على طمأنة جمهورها، بشأن حالتها الصحية، خاصة بعد إجراء عدّة عمليات مؤخرًا، جراء إصابتها في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أيام، إذ قالت: "بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني".

ونشرت "نجيم" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفديوهات "انستجرام"، برفقها ابنتيها، من داخل المستشفى، مُعلقة عليها بقولها: "بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية أنه لطف في وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية هل اعتداء يلي صار علينا كلنا".

وتابعت: "بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع.. مع الأسف نحنا على طول مجموعين أو على مصيبة أو على وجع.. الحمد الله صرت أحسن ورح أخرج من المشفى بكرا.. بشكر دعواتكم ورسائلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي.. ومن قلبي سلام لبيروت".