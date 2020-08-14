نادين نجيم تطمئن جمهورها من داخل المستشفى: "بشكر ربي كل ثانية"
الفنانة اللبنانية تعرضت للإصابة في انفجار مرفأ بيروت
كتب:
أحمد حسين صوان
03:59 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
حرصت الفنانة نادين نجيم، على طمأنة جمهورها، بشأن حالتها الصحية، خاصة بعد إجراء عدّة عمليات مؤخرًا، جراء إصابتها في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أيام، إذ قالت: "بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني".
ونشرت "نجيم" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفديوهات "انستجرام"، برفقها ابنتيها، من داخل المستشفى، مُعلقة عليها بقولها: "بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية أنه لطف في وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية هل اعتداء يلي صار علينا كلنا".
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بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا .... بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع ... مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي ... ومن قلبي سلام لبيروت
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وتابعت: "بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع.. مع الأسف نحنا على طول مجموعين أو على مصيبة أو على وجع.. الحمد الله صرت أحسن ورح أخرج من المشفى بكرا.. بشكر دعواتكم ورسائلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي.. ومن قلبي سلام لبيروت".