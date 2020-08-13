الفلبين تجري تجارب سريرية على اللقاح الروسي في أكتوبر المقبل

أعلن القصر الرئاسي الفلبيني أن البلاد ستجري تجارب واسعة النطاق على لقاح فيروس كورونا الروسي، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل وحتى مارس لعام 2021.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك، في بيان صحفي نقلته صحيفة فلبين ستار، اليوم الخميس، إن فريق خبراء اللقاحات في البلاد سيقوم بمراجعة نتائج المرحلتين الأولى والثانية للتجارب السريرية للقاح الذي طوره المركز الوطني الروسي لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة (جامالي).

وأضاف روك أن التجارب واسعة النطاق، التي تعرف بالمرحلة الثالثة، ستجرى في الفلبين وستجرى بشكل متزامن أيضًا في روسيا التي ستمول التجارب السريرية في الفلبين.

من جهته، قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إنه سيكون أول من يجرب لقاح كورونا ولكن ليس قبل حلول مايو لعام 2021 وفقط إذا وافقت إدارة الدواء والغذاء الفلبينية على الاستخدام التجاري للقاح "سبوتنيك في" في أبريل من العام ذاته.

وأعلنت روسيا أمس الأول الثلاثاء أنها وافقت على إصدار لقاح مضاد لفيروس كورونا يطلق عليه "سبوتنيك في"، وهو أول لقاح يصدر في العالم ضد كورونا، وأكدت فعاليته رغم عدم مروره بالمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية، والتي تعد مرحلة اختبار أساسية قبل الموافقة على إصدار اللقاح.