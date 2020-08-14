وزير الخارجية العراقي يبحث ونظيريه الإماراتي والبحريني الاعتداء التركي

أجرى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، اتصالين هاتفيّين، مع كلّ من وزير الخارجيّة البحرينيّ عبد اللطيف الزيانيّ، ووزير الخارجيّة الإماراتيّ عبدالله بن زايد آل نهيان، لبحث الاعتداء التركي على الأراضي العراقية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم، إن حسين بحث مع الوزيرين البحريني والإماراتي الاعتداء التركيّ السافر بطائرة مُسيّرة على منطقة (سيدكان) في محافظة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق)، وأطلعهما على تفاصيل هذا الاعتداء الذي أسفر عن مقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحدودي مع الجانب التركي.

ودعا وزير الخارجية العراقي إلى أهمية أن تضطلع الدول بمواقف تدعم أمن وسيادة العراق، وتُلزِم الأتراك بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة. من جانبهما، أكّد الوزيران البحريني والإماراتي على مواقف بلديهما الداعمة لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركيّة، وضرورة الوقف الفوريّ لأيّ عمليّات عسكريّة تركيّة على الأراضي العراقيّة.