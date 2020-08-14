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محمود مسلم

ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 221413 حالة

حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9225 حالة

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أ ش أ
03:13 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم (الجمعة) ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 221 ألفا و413 حالة، وذلك عقب تسجيل 1449 حالة إصابة جديدة.

وقال المعهد - حسبما ذكرت إذاعة سويسرا العالمية (سويس إنفو) - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9225 حالة، وذلك عقب تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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