صندوق الاستثمار الروسي: 20% من الطلب على لقاح كورونا من الدول العربية

كشف رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل دميترييف أن نحو 20 في المائة من طلبات الحصول على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك" جاءت من الدول العربية، مشيرًا إلى أن روسيا ستبدأ مرحلة الاختبارات السريرية على اللقاح في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال دميترييف في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم، إن "الدول العربية تلعب دورًا مهمًا للغاية، كما أنها تُعد شريكًا حقيقيًا لروسيا ليس فقط في مجال النفط ولكن في مختلف المجالات بما في ذلك الطب"، متوقعًا أن يتم توفير اللقاح الروسي بين شهري نوفمبر وديسمبر للعديد من الدول العربية.

وأضاف أن روسيا تعمل بنشاط كبير على العالم العربي بأسره، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد بلاده للعمل مع مختلف الدول لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق عن تسجيل وزارة الصحة الروسية أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، معربًا عن تطلعه لإنتاجه على نطاق واسع في المستقبل القريب .