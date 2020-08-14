مصرع طفل خنقا بـ"حبل المرجيحة" في كفر الشيخ

لقي طفل مقيم بقرية كفر الجزائر، التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مصرعه مختنقًا بـ"حبل المرجيحة" أثناء لهوه على سطح المنزل.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد وائل حسانين، مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بمصرع الطفل "يوسف. أ. ع"، 10 سنوات، خنقًا بالتفاف حبل حول رقبته أثناء لهوه بمنزل أسرته بقرية كفر الجزائر دائرة المركز، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

جرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الفحص الطبي عليها بمعرفة الدكتور محمد خضر، تبين توقف بعضلة القلب، والتنفس، وتوسع بحدقة العين، وجرى عمل إنعاش قلبي رئوي دون استجابة، ووجود آثار التفاف حبل حول الرقبة، ولا يوجد بالجثة كدمات أو إصابات ظاهرية، فيما جرى وضع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام.

وبحسب تحريات المقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز شرطة قلين، وشهادة والدة الطفل، تبين أن الطفل أثناء لهوه بالمرجيحة فوق سطح المنزل، وأثناء صعوده بالحبل التف حول رقبته، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على نيابة مركز قلين لتتولى التحقيقات.