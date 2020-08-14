تعليم كفر الشيخ تحدد أسعار مجموعات التقوية: 80 جنيها للثانوية و60 للإعدادية

أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، قرارا بتنظيم العمل في مجموعات التقوية داخل مدارس المحافظة، وذلك بعد موافقة محافظ كفر الشيخ.

وتضمن الأمر الإداري اختيارية مجموعات التقوية المدرسية دون إجبار الطلاب عليها، واختيار الطالب للمدرسة والمعلم، وتتكون مجموعات التقوية من 8 دروس شهريًا في المنهج الواحد، بواقع حصتين في الأسبوع، وألا تزيد أعداد الطلاب في المجموعة الواحدة عن 20 طالبًا، وتجرى مجموعات التقوية بعد انتهاء اليوم الدراسي في الوقت الذي يحدده المعلم بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

وشمل الأمر الإداري بإتاحة استخدام معامل الأوساط المتعددة، وإمكانية عمل التربويين من غير العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحددت كشك، المبالغ التي يجري تحصيلها من التلاميذ والطلاب الذين يشتركون في مجموعات التقوية، فبالنسبة لمدارس القرى، والمناطق ذات الدخل المنخفض، والمناطق النائية، يحدد 40 جنيهًا للمرحلة الابتدائية، و40 جنيهًا بالمرحلة الإعدادية النقل، و50 جنيهًا للصف الثالث الإعدادي، و70 جنيهًا للنقل المرحلة الثانوية، و80 جنيهًا للصف الثالث الثانوي.

وبالنسبة لمدارس المدن فجرى تحديد 50 جنيهًا للمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية 50 جنيهًا للنقل، و60 جنيهًا للصف الثالث الإعدادي، والمرحلة الثانوية 80 جنيهًا للنقل، و90 جنيهًا للصف الثالث الثانوي، أما مدارس اللغات 70 جنيهًا للمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية 60 جنيهًا للنقل، و70 جنيهًا للصف الثالث الإعدادي، والمرحلة الثانوية 90 جنيهًا للنقل، و100 جنيه للصف الثالث الثانوي.