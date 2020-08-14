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محمود مسلم

"دراسات الإسلام السياسي": الإخوان لم تفكر طوال 80 عاما كيف تحكم

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محمد عزالدين
03:32 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
عنف الإخوان

عنف الإخوان

قال مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، إن الصورة التي كانت تبثها جماعة الإخوان، أن لها جذور تضرب بها في عمق التاريخ لأكثر من 80 عاما، لكن ظلت الجماعة طوال هذه الفترة، تفكر في كيفية الوصول للحكم، وتسعى لذلك، ولم تفكر يوما واحدا كيف تحكم، وهذه هي الكارثة.

وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان لم تكن مؤهلة لحكم قرية، فضلا عن حكم دولة بحجم مصر، نظرا لأنها لم تبلغ ما يسمى بالرشد السياسي.

وأوضح أن الحزب الذي يبلغ هذه المرحلة، يكون انتقل من المعارضة إلى الحكم، ثم لمقعد المعارضة مرة أخرى، فاكتسب خبرة سياسية شاملة كاملة عن كل المقاليد، لكنها لم تصل لهذه المرحلة، مشيرا إلى أن سبب فشل الإخوان في الحكم هو جلوسها طوال تاريخها في مقاعد المعارضة.

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