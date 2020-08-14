خالد عكاشة: جماعة الإخوان صوبت النار على نفسها بعد فشلها العلني

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، صوبت النار على نفسها بأيديها، بمجرد خضوعها للتجربة العلنية والاختبار العلني أمام جمهور المواطنين في أكثر من دولة، فانكشفت لتظهر الحقيقة كاملة، وهي أننا أمام مكون فاشل ولا يتقن سوى العمل السري، وكل أشكال الإثارة وإسقاط الدول وتخريب المجتمعات.

وأضاف "عكاشة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بمجرد انكشاف حقيقة الإخوان، ظهر الأمر على حقيقته ودخلوا بالتجربة بقدمهم في أكثر من دولة عربية، وبمجرد أن خضعوا لهذا الاختبار إذا بفساد الأمر يتضح بشكل جلي ودخولهم في معادلات صفرية، وينكشف أنهم يدورون في فلك مشروع دولي كبير ليس له علاقة بالمشروعات الوطنية للدول.

وأشار إلى أنه اتضح أمام الجميع حجم الأموال السوداء التي بدأت تتدفق، واستخدام الإعلام المسموم في إعادة إنتاج مراحل قديمة من التاريخ، وبدأت الدول التي ترعى هذ المشروع، خاصة تركيا، بفتح نوافذها وأرضها لإعلام مأجور وإنفاق مليارات الدولارات عليه.