جوجل تعلن ميزة البحث عن البرامج التلفزيونية عبر تطبيق "اسأل جوجل"

أعلنت شركة جوجل، تضمين نتائج البرامج المعروضة على التلفزيون، في نتائج بحث جوجل الآن، حيث تم وصف الميزة الجديدة في منشور على مدونة جوجل، ويمكنك تجربتها بنفسك من خلال البحث عن (ما تشاهده) أو (العروض الجيدة لمشاهدتها) في تطبيق جوجل على نظام (iOS) أو عبر متصفح كروم على نظام أندرويد.

ويمكن تجربة الميزة الجديدة، وسترى صفًا جديدًا من المحتوى للعروض التلفزيونية الحية الشهيرة، التي هي قيد التقدم بالفعل، بالإضافة إلى قائمة بالعروض والأفلام الموصى بها، والمصممة لتناسب ذوقك وخدمات البث التي تشترك فيها.

سيؤدي النقر فوق فيلم موصى به، إلى إظهار جميع خدمات البث، حيث يتوفر هذا الفيلم للمشاهدة، لكن جوجل تقوم بإدراج يوتيوب أولاً بدلاً من إعطاء الأولوية للخيار الأقل تكلفة أولاً.

ومع ذلك، سيقدر عشاق الرياضة القدرة على البحث عن فريقهم المفضل ورؤية جميع الطرق المتاحة التي يمكنهم من خلالها متابعة مباراتهم التالية، ووفقًا لشركة جوجل ستكون هذه الميزة متاحة أولاً لفرق (MLB) و(NBA) قبل الانتقال إلى المزيد من البطولات في المستقبل.