زاهي حواس: ترجمة الهيروغليفية على جوجل ستجعل البرديات متاحة للعالم

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن الهيروغليفية ليست لغة، موضحًا أن هناك اللغة المصرية القديمة، لكن الهيروغليفية أحد فروع اللغة المصرية القديمة.

وأضاف "حواس"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، الذي يعرض عبر شاشة "اكسترا نيوز": "عندما يهتم جوجل بالكتابة الهيروغليفية ويخصص ترجمة لها ويعلنها في كل مكان بالعالم، فإن هذا الأمر سيكون مفيدًا جدًا، لأن هناك آلاف الناس يريدون التعرف أكثر على اللغة الهيروغليفية".

وتابع: "ما حدث شيء مفرح، حيث استطاع جوجل التواصل مع العلماء القادرين على ترجمة اللغة الهيروغليفية في مختلف الكتابات، فإن هذا الأمر يفرح كل المصريين، لأن الهيروغليفية أصبحت في أي بيت مثل أي لغة اخرى".

وأردف، أن كل ما نُشر في ترجمة أي كتابة هيروغليفية سوف يكون في متناول الناس في كل مكان، موضحًا: "لدينا برديات كثيرة لم تترجم بعد، ولدينا 11 بردية صحية بالإضافة إلى برديات جنسية وبرديات ثقافية".

وشدد، على أن اللغة المصرية القديمة ومنها الهيروغليفية لم تعد تحتوي على أي شيء غير معروف: "لدينا علماء متخصصون في اللغة برعوا في تفسير كل ما يخص هذه اللغة".