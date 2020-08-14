الطماوي: تشريعية النواب تناقش تعديلات قانون تقسيم الدوائر

أكد إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش على جدول أعمالها الأسبوع المقبل، مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

وأشار "الطماوي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إلأى أهمية إصدار هذا التشريع، لتحقيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات الغرفة التشريعية الآولى للبرلمان "مجلس النواب".

وقال ننتظر تقديم ائتلاف "دعم مصر"، تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال الساعات المقبلة، إلى رئيس المجلس، ليتم مناقشتها فى اللجنة البرلمانية المختصة، وهى اللجنة التشريعية، وبعدها تناقش فى الجلسات العامة المقرر عقدها الآسبوع المقبل.

وشدد "الطماوي"، على أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تتضمن الجانب الفنى والتقنى الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وفقا لعدد الناخبين والسكان.

ويشكل مجلس النواب بموجب التعديلات الجديدة، من 568 مقعدا يخصص للمرأة ما لايقل عن 25%، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5% من الآعضاء.

وتتشكل الانتخابات بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

ويخصص 4 دوائر لنظام القوائم بواقع دائرتين منها لعدد 42 مقعدا ويخصص 100 مقعدا لكل دائرتين.