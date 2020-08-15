وفد مصري رفيع المستوى في مهمة تعزيز العلاقات مع السودان اليوم

يُغادر وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية موسعة تهدف لبحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام في عدد من الملفات المهمة.

تستغرق الزيارة يوم واحد، بمشاركة عدد من الوزراء والممثلين عن وزارات عدة، منها الكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، والنقل، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال مصدر مطلع، فضَّل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، إن الوزراء المرافقين لـ"مدبولي" سيعقدون جلسات مباحثات ثنائية مشتركة مع نظرائهم السودانيين، لدفع مجالات التعاون في عدد من الملفات، بالإضافة لمباحثات موسعة بين حكومتي البلدين بصفة عامة.

ويفرض ملف "السد الإثيوبي" نفسه على محادثات مسئولي البلدين، باعتباره ملف استراتيجي يمثل مصدر حياة أو موت للشعب المصري، كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصريحات سابقة له، إلا أنه لن يكون المحور الوحيد لزيارة الوفد المصري، كما أوضح المصدر.

وقال مصدر آخر، فضل عدم ذكر اسمه أيضا، إن العلاقات "المصرية -السودانية"، متشعبة، ولا تقتصر فقط على ملف "السد الإثيوبي" كما يتصور البعض، موضحا أن ملف التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، سيكون مطروحا وبقوة، خلال الزيارة.

وأكد أن الجانب المصري يرى أن هناك آفاق أوسع، لوصول الصادرات المصرية للجانب السوداني، فضلاً عن مشروعات تتعلق بالتعاون في القطاع الصحي، ومنها على سبيل المثال إنشاء مصنع أدوية مصري في السودان، ونقل الخبرة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتعاون في مجال مكافحة فيروس سي.

وأضاف المصدر، أن هناك تعاون قائم بالفعل بين حكومتي مصر والسودان في مجال "الربط الكهربي"، وهو ما سيكون محور للنقاش خلال الزيارة، بالإضافة إلى إمكانية التعاون الصناعي بين الجانبين، فضلاً عن الربط بالسكة الحديد.

وأوضح المصدر، أن هناك اهتمام مشترك بين الجانبين المصري والسوداني في التعاون بمشروعات متعلقة بالبتروكيماويات، والأسمدة، والاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وغيرها من المجالات.