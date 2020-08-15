حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بتمسكه بحلمه وتحقيق طموحه، كما أنه لديه قلب طفل يجعله يتعامل مع الآخرين بعفوية زائدة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتبدو راغبا في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. قد تعيش اليوم أوقاتا حلوة مع من تحب وتسعد بحياتك الشخصية والعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.