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حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بإصرارة على تحقيق أحلامه، كما أنّه لا يضع سقفا لطموحه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك اليوم بالتشوش وعليك أن تتحرك بحذر في خطواتك وحساباتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتركيز في حل مشكلات عاطفية وعائلية عالقة.. حاول أن تراجع بصدق أسلوب إدارتك للمواقف.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

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