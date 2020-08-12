حظك اليوم الأربعاء 12-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل قيادي بالفطرة، فهو يصنع الفرصة، ولاينتظر حدوثها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك تفاديا للخسارة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل مغنية البوب سيلين ديون، ويوافق تاريخ ميلادها 30 مارس.