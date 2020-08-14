النمسا تطلق تحذيرا من السفر إلى كرواتيا بسبب كورونا

حذرت النمسا من السفر إلى جميع المناطق في كرواتيا، اعتبارا من الاثنين المقبل، بسبب التطورات السلبية لوضع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" هناك.

وقال وزارة الخارجية النمساوية في بيان، اليوم، إن التحذير من السفر من أعلى المستويات ويشمل جميع دول غرب البلقان أيضا، داعيا إلى ضرورة تجنب أماكن الحشود الكبيرة.

وذكرت الوزارة النمساوية، أنه بالنسبة للنمساويين الذين يقضون إجازاتهم في إحدى الدول المعرضة لخطر العدوى والذي ساء الوضع فيها منذ نهاية يوليو الماضي، يجب أن يخضع العائدون دائمًا لاختبار فحص الإصابة بالوباء.

وشددت الخارجية النمساوية، على ضرورة إظهار اختبار "بي سي أر" سلبي بمجرد العودة للنمسا ولا يتجاوز تاريخ إجرائه 3 أيام أو الذهاب إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام .