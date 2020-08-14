تكبره بـ40 عاما.. تفاصيل مقتل "أجنبية" بعد لقاء عشيقها بـ20 جنيه

في العقار رقم "2" بعمارات الأوقاف في شارع عبده خطاب بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وقعت جريمة قتل بشعة، نفذها شاب يحمل الجنسية السودانية، تخلص من سيدة تكبره بـ40 عاما، بسبب خلافات على مبلغ مالي، قيمة لقاء جنسي بينهما.

كتم المشتبه فيه، أنفاس الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقيدها وتركها، حتى كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز الجريمة، وتوصلت الى مرتكب الواقعة، وسطرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل الجريمة التى جاءت كالتالي:

جثة فى عمارات الأوقاف:

صباح يوم الاثنين الماضي، ورد إلى قسم شرطة العجوزة من سكان أحد العقارات، بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الأرضي، بالعقار رقم "2" بعمارات الأوقاف بشارع عبده خطاب.

وعقب ذلك، انتقلت قوة أمنية من مباحث وسط الجيزة، تحت إشراف اللواء أيمن الجيار مساعد مدير الأمن لقطاع وسط الجيزة، والعقيد هانى شعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة إلى مكان البلاغ.

وجرى استئذان النيابة العامة لكسر الشقة، وبمجرد الدخول إلى الشقة تبين الآتي:

إن الشقة -مسرح الجريمة- مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ، وجرى العثور على جثة سيدة في حالة تعفن رمي على سرير بغرفة النوم.

بفحص المتعلقات الشخصية، تبين أنها تحمل الجنسية السودانية، وتدعى "أمل. ح" 65 سنة، حضرت إلى القاهرة منذ شهر يونيو الماضي، واستأجرت الشقة مقابل 1700 جنيه شهريا.

كما أسفر الفحص ومناقشة الجيران، عن أن الضحية تقيم بمفردها، ولا يتردد عليها سوى سيدتين من ذات جنسيتها، مرة واحدة كل أسبوع.

مقيدة اليدين.. وباقى سجائر ومشروبات غازية:

بينما كان فريق المباحث تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، يواصل البحث والتحرى، حضر فريق من المحققين لمماظرة الجثة.

وتبين أنها مسجاة على السرير مقيدة اليدين من الخلف، بجلباب حريمي، ومخنوقة من فمها ورقبتها بقطعة قماش سمراء، ورقبتها مشدودة للخلف بشدة، ما أدى لقطع الجلد المحيط بالفكين.

وأسفرت المعاينة أيضا، عن سلامة منافذ الشقة بالكامل، وأن الجاني دخل بطريقة مشروعة، كما عثر على أثار استضافة بصالون الشقة، حيث عثر على عبوة "كان" وسيجارتين.

وعثر على طبق بداخله نوع غريب من الأعشاب، بجانبه ورقة بفرة، فتم تحريزها أيضا، لإرسالها للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لفحصها، وبيان ماهيتها، وما إذا كانت مادة مخدرة من عدمه.

لقاء تعارف على مقهي بشارع عبدالرحيم عبدالمحسن:

بينما كان فريق التحقيق يواصل مناظرة الجثة، ومعاينة مسرح الجريمة، تحركت قوة من إدارة البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، لفحص كاميرات المراقبة، ومناقشة عدد من الشهود، وتتبع تحركات الضحية.

وتوصلت القوات، إلى تحديد هوية شاب صعد مع الضحية ليلة الجريمة، وبتقنين الإجراءات، توصلت القوات إلى أنه يدعى "حسام. ع" 25 سنة، سوداني الجنسية.

حضر إلى القاهرة منذ عام 2019، ومقيم فى منطقة الطوابق بفيصل بحي بولاق الدكرور، وكان يتردد على مقهى بشارع عبدالرحيم عبدالمحسن بمنطقة أرض اللواء، وهي مقهي يتردد عليها السودانيين، وتعرف على الضحية هناك.

وكانا يتقابلان الاثنين بشكل مستمر، تم عرض المعلومات على الجهات المختصة، لضبط المشتبه فيه ومناقشته حول ما أسفرت عنه التحريات.

ليلة الجنس والدم بـ20 جنيه:

ضبط المتهم المشتبه فيه، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة العجوزة، ومناقشته حول ملابسات الجريمة، وعلاقته بالمجنى عليها.

وبهدوء تام اعترف المتهم بارتكاب جريمته، قائلا: "إنه تعرف على الضحية منذ 4 أشهر على مقهى بمنطقة أرض اللواء، واقترضت منه مبلغ 200 جنيه"

وعندما طلب المبلغ، أخبرته بعدم قدرتها على رده فى ذلك الوقت، فعرض عليها إقامة علاقة جنسية معها، رغم أن فارق السن بينهما 40 عاما.

وافقت الضحية على ذلك، مقابل حصولها على مبلغ 200 جنيه أخرى، وتوجه المتهم إلى شقة المجنى عليها، وأقام معها علاقة.

وعقب الانتهاء من ممارسة الرذيلة معها، دفع لها مبلغ 20 جنيه فقط، ما دفع المجني عليها للتشاجر معه، وخنقها المتهم وقيدها، واستولى على هاتفها المحمول، وفر هاربا.

هكذا سجلت القوات ما جاء على لسان المتهم فى محضر الشرطة، وتمت إحالته للجهات المختصة التى تباشر التحقيق.