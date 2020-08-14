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محمود مسلم

الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقية مع شركة إنجليزية لشراء 400 مليون لقاح

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(أ.ش.أ)
06:01 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقية مع شركة إنجليزية لشراء 400 مليون لقاح

الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقية مع شركة إنجليزية لشراء 400 مليون لقاح

 أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم، إبرام اتفاقية أولية مع شركة "أسترازينيكا" الإنجليزية للأدوية لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مستقبلي ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعربت فون ديرلاين، عن أملها بوصول اللقاح إلى الأسواق قبل الخريف، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة  "تويتر"، "أوفينا بوعودنا نحن ملتزمون بالحفاظ على صحة الأوروبيين وشركائنا العالميين أقوياء معا".

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