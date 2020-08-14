انفجار يستهدف رتلاً لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي قرب جسر الديوانية

أشارت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، إلى انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لرتل للشركات المتعاقة مع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة في محافظة الديوانية.

وأعلنت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أي أضرار.

وفي 11 أغسطس الجاري، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الحكومية، عن استهداف رتل تابع لـ"التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في شمالي العاصمة بغداد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت خلية الإعلام، في بيان صحفي، أن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي بشمالي العاصمة بغداد".

وأضافت خلية الإعلام، أن "الانفجار أدى الى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل".