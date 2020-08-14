فرق تعقيم لجان انتخابات "الشيوخ" تستعد لجولة الإعادة

أكد الدكتور محمد طه، استشاري تعقيم لجان انتخابات مجلس الشيوخ، أن فرق التعقيم المكلفة من الهيئة الوطنية للانتخابات بتطهير اللجان على مستوى الجمهورية، نجحت فى تطبيق كل التدابير الوقائية، التي تحمي الناخبين من الإصابة بفيروس كورونا، أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وقال طه لـ"الوطن"، إن أعمال التعقيم داخل اللجان، كانت تتم بصفة مستمرة للحفاظ على سلامة الناخبين، ونجهز فى الوقت الراهن، لانطلاق الفرق فى جميع المحافظات، لتعقيم اللجان مرة أخرى، استعدادا لجولة الإعادة.

وأضاف أن كل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية فى القرى والنجوع والمحافظات، ستكون معقَّمة بشكل كامل، قبل بدء جولة الإعادة، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى تحمى المواطنين من الفيروس.

وأشار "طه"، إلى أن هناك موظفين مكلفين من الهيئة الوطنية بتنسيق الطوابير الانتخابية، للتأكد من التزام الناخبين بالتباعد الاجتماعى أمام اللجان، وكذلك قياس درجة حرارة الناخب، للاطمئنان على سلامته قبل دخول اللجنة للإدلاء بصوته.

وأوضح أن شرط دخول الناخب، هو ارتداء الكمامة ومروره ببوابات تعقيم لملابسه، منوها بأن الكمامات يتم توفيرها لأى شخص، سواء الناخب أو المرشح، قبل الدخول لمقر اللجنة الانتخابية.

وتابع طه، أن أى شخص يشتبه فى إصابته بفيروس كورونا لن يسمح له بدخول مقر اللجان الانتخابية للحفاظ على سلامة الجميع، والخروج بالعملية الانتخابية فى أمان، وأن عمليات التعقيم، تشمل المقر الانتخابى بالكامل سواء اللجان أو الممرات أو أماكن انتظار الناخبين.

ولفت إلى أن عملية تعقيم اللجان الانتخابية، تتم من خلال رش مادة قاتلة للفيروسات الموجودة على الأسطح، خاصة فيروس كورونا، مؤكداً أن هذه المادة غير ضارة على المواطنين.