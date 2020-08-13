موعد نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وإجراءات الطعن عليها

انتهت إجراءات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، أمس، وبدء رؤساء اللجان في فرز الأصوات وتحديد نسبة تصويت كل ناخب على مستوى الجمهورية، وقبل الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ المبدئية واستقبال إجراءات الطعن عليها، تستقبل الهيئة الوطنية التظلمات على عملية الانتخاب.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات التي تتخذ قبل إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ المبدئية وإجراءات الطعن عليها:

تظلمات المرشحين قبل إعلان النتيجة

بعد انتهاء الانتخاب تستقبل اللجان العامة التظلمات، وإحالتها للهيئة الوطنية للانتخابات، في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات.

وتفصل الهيئة في التظلمات، خلال 24 ساعة، من تاريخ العرض على الهيئة، ويجرى إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة، خلال 24 ساعة، من تاريخ صدوره.

موعد نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ المبدئي

بعد انتهاء الفصل في التظلمات وإخطار الناخبين، من المقرر أن تعلن النتيجة الرسمية للهيئة الوطنية لفرز 14 ألف لجنة فرعية في 19 أغسطس الجاري، ونشرها بالجريدة الرسمية، وبجريدتي الأخبار والجمهورية، وفق الجدول الزمني لاقتراع الشيوخ المحدد سلفًا.

الجدول الزمني للإعادة الانتخاب بمجلس الشيوخ

وبداية من 20 أغسطس، يبدأ استئناف الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة.

ويمكن الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 إلى الاثنين 31 أغسطس.

ويبدأ الصمت الانتخابي، يوم السبت 5 سبتمبر 2020، في الـ 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

موعد إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

ويبدأ الاقتراع لإعادة الانتخاب في الخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر.

وفي الداخل يبدأ الاقتراع لانتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر

موعد نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ النهائية

يجرى الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.