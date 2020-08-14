عضو تنسيقية الشباب: مجلس الشيوخ بيت حكمة لدراسة كل الموضوعات

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ أهم ما يميزه هو تحقيق التوازن بين الاختيارات الشعبية والكفاءات والخبرات، إذ كان أستاذة جامعة وأكاديميون متخصصون لديهم وجهات نظر ورؤية جيدة، ولكن لم تكن أصواتهم مسموعة الفترة الماضية؛ لأنهم لم يكونوا داخل مؤسسة تجمعهم ليكون مجلس الشيوخ بمثابة بيت حكمة.

وأضاف "مبارك"، خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن ما يميز مجلس الشيوخ هو عدم حدوث ضغط على مجلس النواب، ما يؤدي لعدم تأخير إصدار القوانين، كما أنه سيقدم رأي الخبرة والدراسة التي تؤدي لإقرار مجلس النواب القوانين بسرعة.

وأشار إلى أن المعركة الرئيسية التي تبنتها التنسيقية منذ البداية هي خوض معركة الوعي، ومنذ اللحظة الأولى اشتبكت التنسيقية مع القضايا الكبرى التي تخص المجتمع بدءا بالتعديلات الدستورية مرورا بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن التنسيقية خاضت انتخابات الشيوخ بـ 5 مرشحين بالقائمة الوطنية الموحدة.