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بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة و"ألسن عين شمس"

كتب:

إلهام زيدان
06:11 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
الدكتورة علا عادل مديرة القومي للترجمة

الدكتورة علا عادل مديرة القومي للترجمة

وقعت الدكتورة علا عادل، مديرة المركز القومي للترجمة، بروتوكول تعاون مع كلية ألسن جامعة عين شمس، ينص على تدريب الطلاب في مجال الترجمة، وتنظيم ورش عمل وندوات في موضوعات الترجمة واللغة والنشر.

كما يتضمن البروتوكول، إمداد مكتبة الكلية بمجموعة من إصدارات المركز، مع تقديم تخفيضات خاصة، واستعانة المركز، ببعض المصححين اللغويين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

توقيع البروتوكول جرى  بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية، والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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