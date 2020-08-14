باحثون: عدد وفيات نيويورك بكورونا يضاهي معدل وباء الإنفلونزا في 1918

كشف باحثون في الولايات المتحدة أن عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في مدينة نيويورك خلال الأشهر الأولى من الجائحة تضاهي الوفيات الذين سقطوا في ذروة جائحة إنفلونزا عام 1918 في المدينة نفسها.

ووجدت المقارنة، التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن عدد الوفيات كان متساويًا تقريبًا خلال أول شهرين من ذروة وباء الأنفلونزا مع أول 61 يومًا من تفشي الفيروس التاجي.

وتسببت جائحة إنفلونزا "إتش1 إن1" في مقتل 50 مليون شخص قبل قرن من الزمان، منهم حوالي 675 ألف في الولايات المتحدة وحدها، فيما أودى الوباء الحالي بحياة 748 ألف شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم، منهم نحو 163 ألفًا في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء احتفظت به صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه كان هناك 31589 حالة وفاة ناجمة عن مختلف الأسباب في نيويورك خلال فترة الذروة لوباء الأنفلونزا، وهو ما يقارب 33465 حالة وفاة تم تسجيلها في 61 يومًا بعد أول وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" سجلت في 11 مارس من هذا العام، وفقًا للتحليل.