"الجامعات": الحضور 3 أيام في العام الجديد و50 طالبا للكليات العملية و100 لـ"النظرية"

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، اجتماعه الدورى، لمناقشة استعدادات التنسيق التى تنطلق 22 أغسطس، ومناقشة الأعداد المقررة للقبول بالكليات سواء كانت بالزيادة أو الإبقاء على معدلات الأعداد المقبولة بالعام الماضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم «التعليم العالى»، إن الطلاب فى العام الدراسى الجديد سيتم تقسيمهم لمجموعات صغيرة تتناوب الحضور للجامعة، على أن يحصل كل طالب على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد.

وأضاف «عبدالغفار» أن المجموعات ستكون بحد أقصى 50 طالباً فى الكليات العملية، و100 بـ«النظرية»، مع تقسيم أعضاء هيئة التدريس لمجموعات، وسيتم توزيع أوقات التدريس فى الكليات على جميع أيام الأسبوع، من السبت إلى الخميس، على أن تبدأ الدراسة من 8 صباحاً حتى 6 مساءً.

وأشار إلى أنه بالنسبة لنظام الدراسة بكليات القطاع الصحى والهندسة والكليات العلمية، كالزراعة والعلوم والحاسبات، فسيتم وضع جدول لكل مجموعة تدريسية على 3 أيام أسبوعياً «السبت، والاثنين، والأربعاء»، أو «الأحد، والثلاثاء، والخميس»، من 8 صباحاً حتى 6 مساءً، وتطبيق نفس النظام على كليات القطاع النظرى، بالتناوب من خلال التنسيق بين الكليات فى الجامعة الواحدة.

وأوضح أن النسب المقررة لتطبيق النظام الجديد سترجع لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، وفيما يتعلق بالكليات العلمية، ستكون نسبة تطبيق التعليم وجهاً لوجه، من 60 إلى 70%، ونسبة التعلم عن بُعد من 30 إلى 40%، أما الكليات النظرية، فستكون نسبة التعلم وجهاً لوجه بين 50 و60%، والتعلم عن بُعد بين 40 و50%.

"لتعليم العالى": "القدرات"حق لطلاب الدور الثانى

وأكد الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على التنسيق، أنه يحق لطلاب الدور الثانى من حاملى شهادات الثانوية العامة وما يعادلها التقدم للتسجيل لاختبارات القدرات.

وأوضح «عطا»، لـ«الوطن»، أن كليات الفنون الجميلة، والإعلام، والفنون التطبيقية تتصدر حالياً التسجيل لاختبارات القدرات من قبَل الطلاب عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات لم ترصد شكاوى بشأن أعمال الاختبارات حتى الآن.

فى السياق نفسه، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية، هى جامعة الملك سلمان الدولية، ولها ثلاثة مقرات بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تلك الخطوات تأتى انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية بدور التعليم فى النهوض بالمجتمعات.