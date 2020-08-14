مصور سيشن نادية الجندي: التصوير كان بمارينا.. وفضلت ارتداء حذاء رياضي

كشف المصور محمود رؤوف كواليس سيشن الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الذى حقق رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ضمن الموضوعات الأكثر تداولا فى مصر خلال الساعات الماضية، بعد أن أظهر الفنانة نادية الجندي في إطلالة جديدة عليها شبابية صيفية.

قال رؤوف لـ"الوطن": "فكرة التصوير تمت بيني وبين الفنانة نادية الجندي، وخرجت بشكل مفاجئ، حيث إننا تقابلنا سويا فى مارينا، وهي فضلت أن ترتدي فستانا وحذاء رياضيا".

أضاف: "لم يكن معها استايلست، واختارت أن يكون فستانا صيفيا لكي يكون مصدر بهجة فى الصور".

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" والذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2020، وشاركتها البطولة سميحة أيوب ونبيلة عبيد وهالة فاخر.