الروسية الحاصلة على المركز الأول بالثانوية في دهب: أحلم بدراسة الإعلام

قالت تاتيانا كاربوفا، الطالبة الروسية الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة بالشعبة الأدبية والمقيمة في مدينة دهب بجنوب سيناء، إنها نجحت في تعلم اللغة العربية بعد قدومها إلى مدينة دهب في عمر العامين، وكانت دائمة الترحال ما بين روسيا ومصر، حتى قررت الالتحاق بإحدى المدارس الروسية في مدينة دهب، والتحقت بالصف الأول الأبتدائي، حتى نجححت في الحصول على المركز الأول في الثانوية العامة بالشعبة الأدبية.

وأضافت "كارابوفا"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن جدتها كانت دائما ما تساعدها في الترجمة ومعرفة معاني الكلمات، وكذا كانت تساعدها في دراستها وتعليمها في مصر، موضحة أنها نجحت في حصد ذلك المجموع من خلال المذاكرة في شهر أغسطس وبدأت بالفعل في الترجمة وقامت بترجمة كل الكتب الدراسية لتنتهي من تلك المهمة في شهر فبراير، لتبدأ مهمتها الجديدة في المذاكرة والحفظ: "كنت بقعد من الصبح إلى بالليل علشان أحفظ، والسنة كانت صعبة عليا جدا".

وأكدت أنها تحلم بالالتحاق بكلية الإعلام حتى تعمل في ذلك المجال المتشعب، وتسعي للعمل في مصر بعد إنهاء دراستها الجامعية، مشيرة إلى أنها زارت من قبل بعض المحافظات ومنها القاهرة: "بحب كل حاجة في مصر، العادات والتقاليد والناس ومعاملتهم".