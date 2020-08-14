نادية الجندي تنعى "شويكار": "فنانة من الزمن الجميل"

نعت الفنانة نادية الجندي الفنانة شويكار عبر حسابها بموقع "تويتر"، النجمة الراحلة شويكار.

وقالت الجندي، في تغريدة على "تويتر": "رحلت عنا اليوم ‏فنانة من ⁧‫الزمن الجميل‬⁩ ‏الفنانة الكبيرة ⁧‫شويكار،‬⁩ ‏ربنا يرحمها يا رب.. خالص العزاء لابنتها وأسرتها ولكل محبيها‏⁧‫".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن تشييع جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غدًا السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، قبل قليل.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".