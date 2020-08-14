انتشال جثة طفل بعد غرقه في مياه ترعة بالدقهلية

لقي طفل في الدقهلية اليوم، مصرعه غرقًا بترعة "البحر الجديد"، بقرية كفر أبو ذكري مركز منية النصر، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر ببلاغ أهالي قرية كفر أبو ذكري، بغرق طفل أثناء استحمامه بترعة البحر الجديد بالقرية.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، لمكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال جثمان الطفل "إسلام إبراهيم فريد"، 15 عاما طالب بالإعدادية.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلي مستشفى منية النصر المركزي، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب استفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وصرحت النيابة بدفن الجثة.