غرق طفل أثناء الاستحمام بمياه النيل في أسيوط

لقي طفل مصرعه غرقا وذلك أثناء استحمامه بمياه النيل بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز منفلو بوصول بلاغ من الأهالي، يفيد غرق طفل بمياه النيل بقرية بني شقير دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الطفل "محمد رمضان عبد المنعم درويش"، 16 سنة، مقيم بقرية بني شقير.

وكشفت التحريات أنه حال قيام الطفل بالاستحمام بمياه النيل، هربا من حرارة الجو وصل إلى منطقة غويطة وغرق.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة.