غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على قطاع غزة فجرا

شنَّت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم، سلسلة غارات جوية على غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مواقع فى مناطق مختلفة من القطاع، وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل أرضاً زراعية فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة، وأحدثت حفرة عميقة فى المكان، دون وقوع إصابات فى صفوف المواطنين.

وقصف الطيران الحربى الإسرائيلى بأربعة صواريخ موقعاً فى منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة، كما استهدف الطيران الحربى بصاروخين موقعاً شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، وأوقع دماراً فى المكان.

"بحرية الاحتلال" تصيب صياداً.. واشتعال النيران فى "خان يونس".. واعتقال 8 فلسطينيين من "الضفة"

كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف موقعين فى مدينتى خان يونس ورفح جنوب القطاع، ملحقة دماراً فى ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطينى توفيق مراد، بالقرب من معسكر سالم، والشاب فادى سمارة، على حاجز عسكرى شرق جنين، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المواطن جعفر عبدالله العروج، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه فى بيت لحم. كما اعتقل جيش الاحتلال 3 مواطنين فلسطينيين من طولكرم ومواطنين من مخيم الأمعرى فى رام الله.

وأصيب صياد، بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلى فى بحر بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية لوكالة «معاً» الفلسطينية بأن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط صوب قوارب الصيادين قبالة شاطئ منطقة الواحة غرب البلدة، ما أدى إلى إصابة أحد الصيادين بعيار مطاطى فى ساقه.