فلسطين: إغلاق بلدة في رام الله بعد تسجيل 15 إصابة بكورونا

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، إغلاق بلدة عبوين، شمال غربي رام الله، بعد تسجيل 14 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت غنام، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، أن الإصابات مخالطة لعدد كبير من المواطنين وأن طواقم الطب الوقائي تعمل على تتبع خريطة المخالطين وحصرها.

وأكدت غنام ضرورة التزام جميع المخالطين بالتعليمات والبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة، لافتةً إلى أن الإغلاق تم بالتنسيق مع فعاليات البلدة.