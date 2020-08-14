ليلى علوي تنعى شويكار: "البقاء لله سيدتي الجميلة"

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا اليوم، من خلال حسابها الخاص على "إنستجرام".

ونشرت ليلى، صورة للفنانة شويكار معلقة: "البقاء لله في سيدتي الجميلة، ‏ماكانش سهل تتولد ممثلة عظيمة تاريخها ميتنسيش على المسرح، أداء وإحترافية لكل أشكال الدراما، دم خفيف وروح حلوة من غير سطحية وابتذال، ماكانش سهل بس حصل، واتولدت شويكار، وبقت نجمة وممثلة عظيمة، وأم وحبيبة كل بيت ف مصر".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غد السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، قبل قليل.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".